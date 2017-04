Wie schon in den Lyrics, zeigt auch das Video zu Norah Jones' Song "Flipside" ihr Statement zum Zustand der Welt. Auf Facebook postete sie "'Flipside' pays homage to the vital role of protest throughout American history." Man sieht Bilder der Anti-Kriegs- und Civil-Rights-Protestbewegungen auf einer Zeitreise bis zu den aktuellen Black Lives Matter-Demonstrationen. Zwischendurch zeigt Regisseur Sam Kuhn pure Aufnahmen von Norah Jones' Gesicht, die ebefalls die Video-Ausschnitte der Märsche ansieht. Damit unterstreicht sie ihre eindringlichen Song-Zeilen: "I can't stand when you tell me to get back / If we're all free, then why does it seem / We can’t just be?" Außerdem warnt sie in den Flipside-Lyrics vor Waffengewalt: "Put the guns away or we're all gonna lose."

Ein sehr intensives Jahr - Norah Jones über Umbrüche auf der Welt

Mit dem Rolling Stone sprach sie über das, was sie momentan bewegt: "Die Flüchtlinge in Europa, Waffengewalt bei uns, Terror-Attacken, die Spannungen zwischen der Poizei und der African-American Community und Menschen, die dabei ihr Leben verlieren - das letzte Jahr war sehr intensiv", so Norah Jones gegenüber dem Musikmagazin.

Norah Jones Album "Day Breaks"

