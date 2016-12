Die Retro-Soul-Pop-Nummer "Still In Love With You" ist die dritte Singleauskopplung aus Norma Jean Martines Debüt-Album "Only In My Mind", das am 20. Januar 2017 veröffentlicht wird. "'Still In Love With You' handelt von meiner ersten, großen Liebe, welche ich gleich mit zwei Leuten aus meiner Vergangenheit verbinde." so Martine.

Norma Jean Martine erzählt von einer Liebe, die nie vergeht

Mit Bläsern und Streichern verziert trägt einen Norma Jean Martines Stimme im Akustik-Video "Still In Love With You" durch die Geschichte über die beiden Jungs, mit denen sie eigentlich nie wirklich eine Beziehung führte und die ihr dennoch zu jener Zeit am meisten bedeuteten. "Ich denke wenn man viele erste Erfahrungen mit jemandem teilt und man zum ersten Mal jemanden wirklich, wirklich liebt, dann wird man diese Person für immer lieben… auch wenn Du eigentlich nur die Erinnerungen liebst…" noch heute ist Norma Jean mit beiden befreundet und sagt selbst, dass sie beide noch immer liebt und vielleicht für immer lieben wird.

Norma Jean Martine Album "Only In My Mind" vorbestellen:

▶ Bei Amazon

▶ Bei iTunes

▶ Bei Apple Music

Norma Jean Martine Single "Still In Love With You"

▶ Bei Spotify