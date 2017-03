Der Countdown für "Only In My Mind" ist gestartet: In zwei Wochen veröffentlicht Norma Jean Martine ihr Debüt. Neben den bereits veröffentlichten Singles "Animals", "No Gold" und "I Want You To Want Me" wird auch das mit Bläsern und Streichern verzierte Stück "Still In Love With You" auf der Platte sein.

Norma Jean Martine streift im Video durch Berlin

Durch Norma Jean Martines soulige Stimme wird "Still In Love With You" zur perfekten Mischung aus Pop und Retrosounds. Passend zu dem Song, in dem die Sängerin und Songwriterin von ihrer ersten großen Liebe erzählt, streift Norma Jean Martine im neuen Schwarz-Weiß-Video durch die Straßen Berlins und nimmt uns mit auf eine emotionale Reise in ihre Vergangenheit.

Das nostalgisch-anmutende Video "Still In Love With You" wurde von Regisseurin Mia Hennig von der Berliner Produktionsfirma Bear Films umgesetzt, die bereits mit Künstlern wie Milky Chance oder Madeline Juno zusammenarbeitete.

Norma Jean Martine Album "Only In My Mind"

▶ Bei Amazon

▶ Bei iTunes

▶ Bei Apple Music

▶ Bei Spotify