Mit "Only In My Mind" veröffentlicht Norma Jean Martine heute ihr Debütalbum und damit eine wunderbare Mischung aus Pop, Rock, Indie, Blues und Folk. Nachdem sie bereits für eine Fülle renommierter Künstler, wie Ronan Keating und Lena, Texte geschrieben hat, setzen die eigenen Referenzen von Norma Jean Martine die Erwartungshaltung an ihr Debüt ziemlich hoch.

Große Stimme, großes Herz: Norma Jean Martine

In diesem Fall muss man sich jedoch keine Sorgen machen, denn Martines Talent bildet sich, scheinbar ohne große Mühe, in ihrem Werk wider. Dabei singt Norma Jean Martine sich mit ihrer starken Stimme die Seele aus dem Leib: Sie leidet und liebt, trauert und verzeiht. Mal warm und zart, dann geheimnisvoll und verrucht. Ihr Debüt "Only In My Mind" bringt den Hörer auf eine fesselnde Reise durch die eigene Gefühlswelt: Die zwischen 2012 und 2015 geschriebenen Stücke erzählen zumeist Liebgeschichten, keine klassischen langweiligen, sondern sind ganz unpathetisch ehrliche Momentaufnahmen.

Auf "Only In My Mind" erzählt Norma Jean Martine vom Lieben und Leben

So beschäftigen sich die bereits veröffentlichten Singles "I Want You To Want Me" und "Still In Love With You" sowie der Albumtrack "No More Alone" alle mit ganz verschiedenen Facetten der Liebe. Es geht auf dem Album aber nicht nur darum. So ist "I Will Never Love Again" Martines Vater gewidmet, zu dem sie ein sehr enges Verhältnis hat. Im Song "Angels On Our Shoulders" wiederum erzählt die Wahllondonderin davon, wie es ist in einer amerikanischen Kleinstadt aufzuwachsen und sich in ein größeres Anderswo zu träumen. Nicht nur thematisch, auch musikalisch geht Norma Jean Martine ihren eigenen Weg und vereint die Genrevielfalt auf "Only In My Mind". Sie selbst sagt, dass ihr Album eigentlich ein "verlorenes Album der 60er und 70er Jahre ist". Schön, dass sie es "gefunden" hat...

Norma Jean Martine Album "Only In My Mind"

▶ Bei Amazon

▶ Bei iTunes

▶ Bei Apple Music

▶ Bei Spotify