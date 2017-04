Oh Wonder - das sind Josephine Vander Gucht und Anthony West - kommen aus London und mischen seit ihrem selbstbetitelten Debüt aus dem Jahr 2015 die britische Musikszene auf. In kurzer Zeit entwickelte sich das Songwriting-Team zur meistgebloggten Band im Web: Mehr als 300 Millionen Streams und 65 Millionen Videoviews sind nur einige Beispiele für ihren unglaublichen Erfolg.

Debütalbum "Oh Wonder"

In ihrem eigenen kleinen Studio im Südosten Londons schreiben, produzieren und mischen die beiden klassisch ausgebildeten Musiker alle Tracks selbst. Ihre Songs prägen die kristallklaren Stimmen der beiden Musiker - immer vereint im Harmoniegesang. Liebevoll arrangiert und mit sanften Tastentönen gekrönt – so könnte man den Sound beschreiben. Nach ihrem großartigen Erfolg mit ihrem Debütalbum schlagen Oh Wonder nun mit ihrer neuen Single "Ultralife" ein neues Kapitel ihrer Karriere auf und versprechen für 2017 noch weitere Highlights.

Neuer Song: "Ultralife"

Die neue Single "Ultralife" ist die bisher temporeichste Nummer des Duos. In diesem Track bringen sie ihre neuentdeckte Selbstsicherheit zum Ausdruck und liefern mit der einprägsamen und euphorischen Piano-Line den Soundtrack zum Frühlingsanfang. Oben im Player könnt ihr euch den Song anhören.

Oh Wonder Single "Ultralife"

▶ bei Apple Music



▶ bei iTunes

▶ bei Spotify