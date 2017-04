Oh Wonder zeigen sich mit ihrem Song "My Friends" aus dem Album "Ultralife" von ihrer ruhigen Seite. Das in schwarz-weiß getauchte Video spiegelt das melancholische Gefühl des Songs wieder. Die Ballade schrieben Josephine Vander Gucht und Anthony West für ihre Freunde, die sie hinter sich lassen müssen, wenn sie auf Tour gehen, in der Hoffnung, dass ihre jahrelangen Wegbegleiter sie nicht vergessen.

