Josephine Vander Gucht und Anthony West machen ziemlich gute Musik. Das wissen wir bereits. Im Interview verrät das Duo nun noch mehr über sich und ihr zweites Album "Ultralife". Was Oh Wonder treiben, wenn sie nicht gerade in London oder New York im Studio stehen, verraten sie uns in der Reihe "One day in life with…".

Morgentliche Rituale: Oh Wonder sind Yoga-Spezialisten

"Namaste" heißt es bei Oh Wonder als morgentliches Ritual. Denn wenn Josephine und Anthony nicht gerade auf Deutschland-Tour sind, dann werden die beiden Musiker zu wahren Yogis. Scheinbar haben die Wahl-Londoner auch die Fähigkeit des Meditierens für sich entdeckt. Welche kulinarischen Tendenzen die beiden allerdings unterscheidet, erfahrt ihr im ersten Teil der Interview-Reihe.

Glückliche Menschen überall: Oh Wonder über ihre Wunsch-Superkraft

Eigentlich sind die beiden schon mit Talent gesegnet, schließlich haben Oh Wonder ein besonderes Gespür für harmonische Sounds und eindringliche Texte. Hätten sie aber die Wahl eine besondere Superkraft besitzen zu können, haben Anthony und Josephine ziemlich ungewöhnliche Vorstellungen: Was das Ganze mit Zügen und Intuition zu tun hat, verraten die beiden im zweiten Interview-Teil.

Oh Wonder Album "Ultralife"

