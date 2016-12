15 Minuten "Island Songs" – Test-Screening mit Ólafur Arnalds

Auf einer sommerlichen Reise durch seine Heimat legte Komponist Ólafur Arnalds den Grundstein für eine moderne isländische Saga. Innerhalb von sieben Wochen nahm der Multiinstrumentalist sieben Werke an sieben verschiedenen Ort auf, die er unter dem Titel "Island Songs" zu einem Album vereinte, welches am 28. Oktober 2016 veröffentlicht wird.

Während seiner musikalischen Pilgerfahrt ließ sich der Isländer von seinem Landsmann und Filmemacher Baldvin Z begleiten. Das während der Reise gesammelte Filmmaterial bildet die Grundlage für eine dem Album beigefügten DVD.

Am 16. Oktober 2016 gewährt Ólafur Arnalds erstmalig einen Einblick in den filmischen Teil seines Projekts "Island Songs". Zwischen 17:00 und 19:00 Uhr (MEZ) lädt der Komponist seine Fans und Interessierte zu einem 15-minütigen Test-Screening. Einfach auf www.islandsongs.is anmelden, Anweisungen befolgen, am 16. Oktober ab 17:00 Uhr online sein und genießen.