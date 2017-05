Lange Zeit war es still um Olson, jetz präsentiert er gemeinsam mit Lary die neue Single "Lieblingssongs". In dem Track der beiden Wahlberliner geht es darum, wie kompliziert sich Beziehungen - gerade in Berlin - heutzutage gestalten. Singt Lary einerseits davon, dass ihr Gegenüber ihre Sätze zu Ende bringt und sie sich deshalb wohl fühlt, sagt sie doch im anderen Moment: "Alle meine Lieblingssongs verbinde ich mit irgendwem nur nicht mit dir".

Olson Single "Lieblingssongs feat. Lary"

