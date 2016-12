Ohne Zweifel ist Olssons "Hold On" feat. Mapei einer der stärksten Anwärter auf den Ohrwurm des Jahres, auch weil er den Zuhörer durch die Old-School-Melodie, die fetten Beats und den gospelartigem Refrain an die gute alte "Madchester Summer of Love"-Zeit erinnert werden. Kein Wunder, dass der Song bei Spotify schon längst auf über 800.000 Streams kommt und Vodafone mit dem Stück seine aktuelle TV-Kampagne für Herbst 2016 unterlegt hat.

Glitzer-Makeup und Skateboards: Olsson macht Berlin unsicher

Nun folgt nach einem Lyric Video der offizielle Clip zu "Hold On". Musikalisch bedient sich Olsson viel bei der 80er- und 90er-Jahre Rave-Kultur und was läge näher, als dies auch im Video aufzugreifen? Also schwingt sich der schwedische Sänger mit dem charmanten Schnauzer in einen lässigen Samt-Hoodie, schnappt sich Mapei und ihre Rapkünste und macht mit seinen Freunden die Berliner Innenstadt sicher. Der künstlersch anmutende Kurzfilm wurde mit einer 16mm Paillard-Bolex Kamera aufgenommen und jede Menge Retrofilter, Glitzer-Makeup und Skateszenen machen den Streetstyle perfekt.