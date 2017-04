Nach seiner erfolgreichen Single "Hold On", die bei Spotify bereits über 1,4 Millionen mal gestreamt wurde und als Titelsong der Vodafone TV-Kampagne 2016 über die Bildschirme flimmerte, präsentiert Olsson nun seine nächsten Song. "One In A Million" heißt der dynamische Track und die Hook "I Can't Get You Out Of my Head" ist Programm!

80er, 90er, Olsson: Der neue Track "One In A Million"

Das knallig-pinke Cover-Art der neuen Single wurde wie beim Vorgängerstück erneut von The Designers Republic aus Sheffield gestaltet. Dadurch hat er eine ikonische Ästhetik geschaffen, die an ähnliche Artworks seiner 90er-Jahre-Helden erinnert. Und das passt perfekt zu Olssons frischem Retro-Sound, der sich musikalisch viel bei der 80er- und 90er-Jahre Rave-Kultur bedient.

Olsson Song "One In A Million"

