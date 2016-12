OneRepublic - "Kids"

Nach "Wherever I Go" geht es Hit-gewaltig weiter: Jüngst veröffentlichten OneRepublic ihre Single "Kids" aus dem kommenden Album "OH MY MY", das am 7. Oktober 2016 erscheint. Jetzt zeigen die US-Amerikaner den romantischen Clip zum zweiten Vorboten und schwelgen dabei in Erinnerungen an ihre einstigen Jugendlieben. Denn inmitten der abendlichen Straßen Mexico Citys verlieben sich zwei Teenager zaghaft ineinander und OneRepublic leiten charmant durch die Szenen der Liebesgeschichte. Das Ganze gibt's auch als 360-Grad-Video:

OneRepublic - "Kids" (360 grad Clip)

"Kids" versprüht Fernweh - und das nicht ohne Grund

Indem die Band dieses Mal auf extrem sommerlich-exotische Gitarren, ein federleicht klingendes Arrangement und exotische Details setzt, versprühen OneRepublic mit ihrer Single gewaltig Fernweh. Und das ist kein Zufall: "Kids" entstand unterwegs - zwischen Japan und Mexico City, wie Frontmann Ryan Tedder kürzlich berichtete. So stand der perfekte Schauplatz des "Kids"-Videos auch schnell fest: Die Hauptstadt von Mexiko mit seinen lebendigen Gassen und eindrucksvollen Monumenten bot hervorragende Kulissen für den Musik-Clip.

Mexico City: Zwischen alt und neu

Wie es dort genau zuging, zeigen OneRepublic nun im Detail: Einen Eindruck von den aufwendigen Dreharbeiten erhaltet ihr im Making Of zu "Kids". "Mexico City verbindet alt und neu; die Jugend und das Alter miteinander", verraten die Musiker über den gewählten Drehort. Auch über die spannende Storyline des Videos haben Ryan Tedder und seine Bandkollegen Einiges zu erzählen. Wie es hinter den Kulissen aussah, könnt ihr euch hier angucken:

OneRepublic - "Kids" (Making Of)

