Das iHeartRadio Music Festival 2016 war gespickt mit großartigen Live-Performances. Unter anderem machten sich die Jungs von OneRepublic auf den Weg nach Las Vegas, um ein halbstündiges Set zum Besten zu geben. Mit alten Hits wie "Apologize" und neuen Singles wie "Kids" legte die Band aus Colorado eine einzigartige, mitreißende Show hin. Die Begeisterung des Publikums spricht für sich.

"Oh My My" - Das neue Album steht vor der Tür

Mit "Kids" spielten OneRepublic einen Song aus ihrem kommenden Album "Oh My My". Am 7. Oktober 2016 kommt das neue Werk von der Gruppe um Frontmann Ryan Tedder auf den Markt. Zwischen Gospel und Elektro bewegt sich der Sound der Platte, die OneRepublic in 12 verschiedenen Städten auf Tour produziert hat. Mehr Infos zum One Republic-Album "Oh My My" gibt es hier.

