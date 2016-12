OneRepublic haben bereits das romantische Video zu ihrer aktuellen Single "Kids" vorgestellt. Nun nahm die Band den Clip zum Song noch einmal in 360° auf und gewährt euch doppelten Einblick in die Welt ihres Albums "OH MY MY", das am 7. Oktober 2016 erscheint. Ihr könnt euch das faszinierende Rundum-Video oben anschauen.

Als wären wir live dabei: 360° Grad-Video ist wie das Eintauchen ins Set

Der neue Clip von OneRepublic zeigt sich in einer komplett neuen Video-Dimension: Während wir die romantische Geschichte zweier junger Nachbarn zu sehen bekommen, spielen Ryan Tedder und Co. in Mitten der Straße ein kleines Konzert: Beleuchtet von Lichterketten, zwischen alten Gemäuern und einem tanzenden Publikum zu "Kids". Das spannende dabei, ihr könnt mit dem Handy, den Pfeiltasten oder dem Cursor die Perspektive wechseln und euch einen Rundumblick über das gesamte Video-Set verschaffen. Wer sich zu Beginn wundert, dass so wenig passiert, für den haben wir einen kleinen Tipp: Einfach mal auf den Boden schauen. Verfolgt so ganz frei die schöne Geschichte zweier Jungendlicher, um am Ende den davonfliegenden Luftballons hinterher zu schmachten. Dabei folgt auch der Sound deinen Bewegungen und die Zeilen von "Kids" sind mal leiser, mal lauter - mal auf dem einen, mal auf dem anderen Ohr, zu hören.

"Oh My My" lässt nicht mehr lange auf sich warten: am 7. Oktober 2016 kommt das neue Album

Damit realisieren OneRepublic eine neue Video-Möglichkeit und lassen uns Teil ihrer Songs und Geschichten zum heißerwarteten Album "Oh My My" werden. Alle Informationen zum neuen Longplayer bekommt ihr hier.