Mit "Wherever I Go", "Kids" und "Future Looks Good" haben OneRepublic die Vorfreude auf ihr neues Album in den vergangenen Wochen ganz schön angeheizt - nun ist es so weit: "OH MY MY" ist ab sofort als 16 Track-starker Longplayer erhältlich. Die Deluxe Version gibt es sogar mit ganzen 20 Songs. Das besondere an dieser vierten OneRepublic-Platte ist in den Tracks deutlich hörbar: Sie sind alle auf Tour entstanden und leben von zahlreichen unterschiedlichen Einflüssen.

OneRepublic - "Kids"

Auch die Featurings auf "Oh My My" können sich sehen lassen: Die Band arbeitete unter anderem mit dem legendären Peter Gabriel zusammen, aber auch die French-House-Pioniere Cassius sowie die US-amerikanische Sängerin, Produzentin und Komponistin Santigold waren mit an Bord. Frontman Ryan schwärmt: "Peter Gabriel hat für das Album ein wundervolles Outro geschrieben, bei dem man direkt Gänsehaut bekommt. Es ist mein Lieblingsmoment auf dem Album."

OneRepublic - "Wherever I Go"

Mit dem neuen Studio-Album haben die fünf Hit-Gigagnten aus Colorado einen wunderbar eingängigen Mix neuer Einflüsse geschaffen: "Wenn du dich als Künstler und Musiker nicht immer weiter entwickelst, die Grenzen überschreitest, um zu sehen, ob eine Idee aufgeht, dann machst du etwas falsch." Dieses Motto hat sich vollends ausgezahlt und zeigt sich jetzt auf dem neuen OneRepublic-Album "Oh My My" in voller Blüte.

OneRepublic Album "Oh My My"

