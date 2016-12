Am 4. November 2016 kommen die Jungs von OneRepublic nach Deutschland, um im Rahmen von SWR3 hautnah ein Konzert in Baden-Baden zu spielen und Hits wie "Kids" und "Apologize" zum Besten zu geben. Dafür verlost die Gruppe um Frontmann Ryan Tedder 3x2 Tickets auf Facebook. Teilnehmen kann, wer ein Foto von sich und dem neuen OneRepublic-Album "Oh My My" in die Kommentare des Videos postet. Wer bei der Facebook-Verlosung kein Glück hat, sollte vom 24. bis 28. Oktober 2016 aufmerksam Radio hören, denn auch beim SWR3 gibt es einige Tickets zu gewinnen.

▶ zum Facebook-Gewinnspiel



▶ weitere Infos zu SWR3 hautnah mit OneRepublic



OneRepublic Album "Oh My My"

▶ bei iTunes

▶ bei Amazon

▶ bei Saturn

▶ bei MediaMarkt

▶ bei Spotify