Beim Finale der Casting-Show The Voice Of Germany werden die Gewinner der diesjährigen Staffel gewählt. Dabei werden den Finalisten OneRepublic und Emeli Sandé wortwörtlich mit Rat und Tat zur Seite stehen: Die Band und die Sängerin werden sie coachen und mit ihnen live performen. Am Sonntag, den 18. Dezember 2016 wird die Show ab 20:15 Uhr auf SAT.1 ausgestrahlt.

Die sanfte Stimmgewalt: Emeli Sandé

Mit emotionalen Songs wie "Read All About It (Pt. III)" sang sich Emeli in unsere Ohren, ihr Debütalbum "Our Version Of Events" war 2012 der meistverkaufte Longplayer in ihrem Heimatland Großbritannien. Gerade veröffentlichte sie ihr Album "Long Live The Angels" und verzauberte mit der emotionalen Single "Hurts". Wer nach dem Finale von The Voice Of Germany nicht genug von Emeli bekommen kann: im März kommt die Soul-Sängerin auf Deutschland-Tour.

OneRepublic sind wahre Hitgiganten

Über 42 Millionen Singles verkauften sie weltweit: OneRepublic sind aus der heutigen Pop-Szene nicht mehr wegzudenken. Frontmann, Songwriter und Produzent Ryan Tedder und seine Bandkollegen sind verantwortlich für Hits wie "Apologize", "Love Runs Out" oder "Counting Stars". Im Oktober veröffentlichte die Band sein aktuelles Album "OH MY MY" und stürmt gerade mit ihrer aktuellen Single "Kids" die Charts.

