Es war ein Abend der ganz großen Auftritte: Das Finale der diesjährigen Staffel von The Voice Of Germany. Zum Aufgebot der Extra-Klasse holten ProSieben und Sat.1 am 18.November 2016 neben John Legend, James Arthur und Alicia Keys die erfolgreichen Super-Stimmen Emeli Sandé und OneRepublic auf die Bühne. Wir haben die großartigen Auftritte für euch im Video und verraten, was eine solche Zusammenarbeit mit den The-Voice-Of-Germany-Kandidaten für Emeli und Ryan Tedder bedeuten.

Reibeisen-Stimme trifft Emotions-Bombe: Emeli Sandé und Marc Amacher mit "Breathing Under Water"

Emeli Sandé und Marc Amacher bei The Voice Of Germany

Finalist Marc Amacher aus dem Team Fanta hat eine besondere Stimme: Rau und kratzig kommt sie daher und erinnert doch irgendwie an Legende Joe Cocker. Ein wunderbarer Kontrast also zu glockenhellen Stimme von Erfolgs-Musikerin Emeli Sandé, die in den vergangenen Wochen beispielsweise mit ihrer Single "Hurts" vom Album "Long Live the Angels" überzeugte. Mit Marc sang sie ihren Song "Breathing Under Water", worüber sich der TVOG-Kandidat besonders freute: "Es ist der Wahnsinn. Es ist eine riesen Chance mit einer solchen Sängerin zu performen". Aber auch Emeli zeigte sich begeistert vom gemeinsamen Auftritt: "Ich liebe seine Persöhnlichkeit, seine Leidenschaft für Musik und seine Stimme ist einfach unglaublich".

Mit OneRepublics Ryan Tedder: die Ehre gebührt Boris Alexander Stein

One Republic und Boris Alexander Stein bei The Voice Of Germany

Auch für den Finalist Boris Alexander Stein aus dem Team Yvonne Catterfeld ging in diesem Finale ein Traum in Erfüllung: Er durfte mit Ryan Tedder und Band den OneRepublic-Song "Let's Hurt Tonight" performen. OneRepublic waren begeistert von der Zusammenarbeit, verrät Ryan: "Ich brauche zwei Dinge bei Musikern: Ich muss ihnen glauben und ich muss es fühlen. Bei Boris Alexander war beides der Fall". Und genau so emotional, stark und harmonisch war dann auch die Performance der "Oh My My"-Stars mit dem The-Voice-Kandidaten. Den Auftritt gibt es jetzt ebenfalls im Video für euch.

The Voice Of Germany 2016 heißt Tay Schmedtmann

Auch für Sieger Tay Schmedtmann aus dem Team Andreas Bourani gingen im großen TVOG-Finale gleich mehrere Träume in Erfüllung, denn es stand im Zeichen seiner großen Vorbilder: Tay sang den Hit "Sie sieht mich nicht" von Xavier Naidoo und stand gemeinsam mit John Legend auf der Bühne, um "Love Me Now" zu performen. Außerdem verzauberte er sein Publikum mit "Eisberg" - im Duett mit Coach Andreas Bourani. Der Zweitplatzierte Robin Resch aus dem Team Samu sang mit James Arthur "Say You Won't Let Go" in einer beeindruckenden Version.

