Ganz schön jeck: Die Telekom bringt zusammen, was ihr so wahrscheinlich nie zusammen erwartet hättet. Die US-Superstars von OneRepublic machen in 2017 den Kölner Karneval unsicher. Am Abend des Rosenmontags spielen Ryan Tedder und Co. ein Konzert im legendären Karnevalsmuseum der Dom-Stadt, für das es alle Tickets nur zu gewinnen gibt. Für alle unter euch, die es am 27. Februar 2017 nicht nach Köln schaffen, gibt es ebenfalls gute Neuigkeiten: Der komplette Telekom Street Gig mit OneRepublic wird als 360 Grad-HD-Livestream übertragen.

Rosenmontag: OneRepublic live in Köln und im 360-Grad-HD-Stream

Die Grammy-nominierte Band spielte in den vergangenen beiden Jahren in 154 Städten in 26 Ländern. Ein Karnevalsmuseum war aber während all dieser Zeit noch nicht dabei. "Wir haben eine besondere Verbindung zu Deutschland und der Karneval ist so ein großartiges, stimmungsvolles und friedliches Ereignis", erklären OneRepublic. "Wir sind sehr stolz, in diesem Jahr mit dem Livestream ein Teil davon zu sein." Ob also live vor Ort oder zuhause im Stream: Freut euch auf liebgewonnene Klassiker und die neuen Hits vom aktuellen Album "Oh My My".

▶ Hier erfahrt ihr mehr über den Telekom Street Gig, den 360 Grad-HD-Livestream und das Ticket-Gewinnspiel

Für alle, die nicht nach Köln fahren können oder keine Karten ergattern, haben wir ein schönes Gewinnspiel:

▶ Wir verlosen drei mal die Viny-Version des aktuellen Albums "Oh My My"



OneRepublic Album "Oh My My"

▶ bei iTunes

▶ bei Amazon

▶ bei Saturn

▶ bei MediaMarkt

▶ bei Spotify