"Oh My My": OneRepublic spielen am diesjährigen Rosenmontag den wahrscheinlich jecksten Telekom Street Gig in der bisherigen Geschichte der beliebten Veranstaltungsreihe. Am 27. Februar 2017 machen die US-Stars das Kölner Karnevalsmuseum unsicher - und ihr könnt live dabei sein. Ab 19:30 Uhr erwarten euch Ryan Tedder & Co. im HD-Livestream - und das wenn ihr möchtet sogar in 360 Grad. Alle, die bei der vorangegangenen Ticketverlosung kein Glück hatten, dürfen sich nun also extra freuen: Wann hat man sonst schon die Gelegenheit, direkt neben der Band auf der Bühne zu stehen?

27. Februar 2017 ab 19:30 Uhr: OneRepublic im Live-Stream

OneRepublic spielten in den vergangenen beiden Jahren in 154 Städten in 26 Ländern. Ein Karnevalsmuseum war aber während all dieser Zeit noch nicht dabei. "Wir haben eine besondere Verbindung zu Deutschland und der Karneval ist so ein großartiges, stimmungsvolles und friedliches Ereignis", erklären OneRepublic. "Wir sind sehr stolz, in diesem Jahr mit dem Livestream ein Teil davon zu sein." Alle Besonderheiten, die ihr zum 360 Grad Livestream wissen müsst, erfahrt ihr in den FAQS zu 360-Grad-Videos. Wir wünschen euch gute Unterhaltung.

OneRepublic Album "Oh My My"

▶ bei iTunes

▶ bei Amazon

▶ bei Saturn

▶ bei MediaMarkt

▶ bei Spotify