Was war das denn für ein jecker Street Gig in Köln? OneRepublic rockte Dank der Telekom gemeinsam mit Kasalla den Karneval. Ryan Tedder und Co. waren am 27. Februar 2017 in der Domstadt und spielten ein außergewönhliches Konzert im Karnevalmuseum. Sie lieferten den Höhepunkt des kölschen Karnevals 2017 und Dank der 360 Grad-Kameras konnte das Publikum auch von zuhause aus live den Gig miterleben, als wären sie selbst dabei gewesen. Ihr könnt auch nicht genug von dem Auftritt von OneRepublic bekommen? Seht euch oben im Player die schönsten Momente inklusive der Songs "Counting Stars" und "I Lived" sowie Kasallas "Stadt Met K" an. Ihr wollt noch mehr von OneRepublic hören? Hier könnt ihr euch das ganze Konzert in 360°-Perspektive noch einmal ansehen.

OneRepublic Album "Oh My My"

