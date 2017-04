Es ist ein Hit: OneRepublic veröffentlichen die neue Single "No Vacancy" und die geht so was von ins Ohr. Ein uplifting Song, der allerdings von der Leere im Herzen handelt, wie Frontmann Ryan Tedder in einem Facebook-Post verrät. Doch dieses Loch ist nun gekittet: "Used to be that I felt so damn empty / Ever since I met you, no vacancy". Hier lest ihr sein komplettes Statement:

OneRepublic Single "No Vacancy"

