Die US-amerikanische Band Pearl Jam postete kürzlich auf ihrem Facebook-Profil einen geheimnisvollen Trailer mit der Überschrift "Coming soon. #LetsPlayTwo". Im Clip seht ihr Liveaufnahmen, welche sie auf dem Spielfeld der Chicago Cubs 2016 entstanden sind. Ihr wollt als erster erfahren, was es mit dem Trailer auf sich hat? Dann könnt ihr euch auf der Website in einen Newsletter eintragen.

▶ Hier mehr Videos von Pearl Jam ansehen