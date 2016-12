Der finnische Produzent und DJ Perttu ist mit seiner zweiten Single zurück. Der Track "Good Good" liefert genau das, was man in den kalten Wintermonaten gebrauchen kann: Gute Laune!

Die Vocals zur Single stammen von dem talentierten Australier Yates, der durch eigene Songs wie "Mercury" und "Virtue" bereits Erfolge verzeichnen konnte. Perttu entdeckte Yates auf SoundCloud und war sofort von seiner charismatischen Stimme begeistert. Als er dann herausfand, dass Yates so wie Perttu in Berlin lebt, leitete er eine Zusammenarbeit in die Wege. "We have a special connection, and it was a pleasure working with him. I truly believe he is the perfect man for the song", so Perttu.

Perttus Musik lebt von seinen vielseitigen Eigenkreationen, die sich so bei kaum einem anderen Künstler finden lassen. Er produziert nicht nur, sondern er kreiert und macht seinen Sound damit unverkennbar "Good Good".

