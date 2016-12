Letzte Woche veröffentlichte der finnische Produzent Perttu seine Single "Good Good". Heute erscheint zum Track das Musikvideo, das mit rein visuellen Effekten und bunten Animationen auskommt.

Perttu über die Hintergrundgeschichte von "Good Good"

Die Geschichte hinter dem Song erinnert Perttu an seine Zeit in Los Angeles, wo er am Strand von Malibu von starkem Heimweh überwältigt wurde. Perttu und sein Freund und Co-Writer des Songs Sam Schrieve teilten daraufhin ein paar ihrer schönsten Heimat-Erinnerungen miteinander. "Manchmal", so Perttu, "packt dich die Nostalgie und du erkennst, dass dir das Leben immer mehr von dem "Good Good" gegeben hat und man sich stets glücklich schätzen sollte."