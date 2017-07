Der finnische Produzent und DJ Perttu ist nach einer Winterpause mit neuer Musik zurück: Seine dritte Single "Stardust feat. Sam Shrieve" stellt 2017 für das skandinavische Supertalent den musikalischen Auftakt dar. "Stardust" - zu deutsch Sternenstaub - deutet in turbulenten Zeiten wie diesen auf die Vergänglichkeit des Lebens hin und betont die Wichtigkeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Mit den Worten "A little less conversation, A little more one or one, A little less nice to meet you, How you doing, where you from? A little more hallelujah, Racking up broken hearts, A little more where you sleeping? Let's get leaving while it's dark, And we'll turn to Stardust" rücken Perttu und sein Freund wie auch Sänger des Songs Sam Shrieve die Zwischenmenschlichkeit in den Fokus des upbeat Dance Tracks. Die für Perttu typischen fröhlichen Soundelemente und die zum mitsingende verleitende Topline geben dem Track eine Leichtigkeit, die "Stardust" zu einer Sommerhymne machen. "Eines Tages sind wir alle wieder "Stardust"", so Perttu, "deshalb Musik aufdrehen und das Leben genießen.“

Perttu Single "Stardust feat. Sam Shrieve"

