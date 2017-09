Niila Fans können aufatmen: heute veröffentlicht das skandinavische Gesangstalent seinen neuen Song "Green Light" gemeinsam mit dem DJ und Produzenten Perttu. Doch gibt es nicht nur grünes Licht für die Ohren, auch diie Augen können sich am neuen Video "Green Light" erfreuen. Die beiden Finnen haben "Green Light" zu einem einzigartigen Musikerlebnis gemacht. Berührende leicht neo-soulige Vocals treffen auf große Emotionen und pure Energie. In Kombination mit Perttu und seinen bekannten fröhlichen Soundelementen, wird der Track vollkommen. Gute Laune und eine Stimmung, die alle zum Tanzen bringt, sind so garantiert.

Der sympathische Finne Niila ist die wohl aufregendste skandinavische Entdeckung, wenn es um die neue Generation der Singer- / Songwriter geht. Es sind die ungewöhnlichen Sounds eines Beatboxers, Akustikgitarren und Piano mit modernem Programming sowie überraschende HipHop-Beats, die den klassischen Singer-/Songwriter-Sound aufpeppen und dadurch eine gänzlich neue Spielart kreieren.

Perttu, finnischer DJ und Produzent, konnte sich bereits mit seinem Song "Waves" in die Herzen seiner Fans spielen. Die Musik des skandinavischen Supertalents lebt von seinen vielseitigen Eigenkreationen, die sich so bei kaum einem anderen Künstler finden lassen.