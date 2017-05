Captain Jack Sparrow setzt wieder seine Segel! Am 25. Mai kommt der bereits fünfte Teil der populären "Fluch der Karibik"-Reihe in die deutschen Kinos und lässt das Publikum mit Hollywood-Star Johnny Depp in seiner Oscar®-prämierten Rolle des verschrobenen Jack Sparrow in die unterhaltsame und gruselige Welt der verwegenen Piraten eintauchen.

In "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" bedrohen tödliche Seemänner aus der Schattenwelt Sparrow und seine Crew. Angeführt vom furchteinflößendem Captain Salazar (Javier Bardem), bekannt als "Der Metzger der See", lichten sie die Anker um Jack Sparrow zu töten!

Der beeindruckende Soundtrack bringt die Piratenabenteuer nach Hause

Mit dem Original-Soundtrack zum fünften Pirates of the Caribbean Film "Salazars Rache" knüpft Disney an den seit 15 Jahren währenden Erfolg der Piratenreihe und ihrer Filmmusik an. Mit Emmy Award® Preisträger Geoff Zanelli holten sich die Filmemacher um Jerry Bruckheimer einen der berühmtesten Komponisten der Welt an Bord. Zanelli hat bereits an diversen Soundtracks mitgearbeitet (u.a. Lone Ranger, Last Samurai oder Pearl Harbor) und komponierte auch schon gemeinsam mit Hans Zimmer die legendäre Filmmusik der vergangenen "Fluch der Karibik"-Erfolge. Der Soundtrack erscheint am 26. Mai und enthält 17 Tracks, die in ferne Welten entführen und Jack Sparrows Abenteuer zum Leben erwecken.

Piraten aufgepasst – das große „Fluch der Karibik“ Gewinnspiel zum Kinostart

Pünktlich zum Filmstart nächste Woche gibt es dreimal jeweils zwei Kinotickets für das gruselige Piratenspektakel zu gewinnen sowie das Filmplakat und den Original-Soundtrack zu "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache".

Für das "Fluch der Karibik"-Fanpaket müsst ihr einfach unsere Gewinnspielfrage beantworten und mit ein bisschen Glück erlebt ihr Jack Sparrow & Co. bald im Kino. Viel Glück!

Teilnahmeschluss ist der 25.05.2017.