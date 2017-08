Es geht los: Das Summer's Tale-Festival findet vom 2. bis zum 5. August 2017 in Luhmühlen statt und begeistert mit einem hochkarätigen Line-Up. Neben Pixies, Johnossi, Birdy und Feist zählt auch der Auftritt von PJ Harvey zu den absoluten Höhepunkten des Open-Air-Spektakels. Wir wollen euch auf den Auftritt der britischen Alternative-Sängerin und Songwriterin einstimmen und verlosen ihr Album "The Hope Six Demolition Project" in der Vinyl-Version. Ihr wollt auch nach ihrer Performance am 3. August 2017 noch "The Orange Monkey" und Co. bei euch im Plattenspieler rauf und runter hören? Dann einfach bei unserem Gewinnspiel mitmachen, die Frage richtig beantworten und schon kommt euer Name in den Lostopf. Wir wünschen euch viel Glück. Teilnahmeschluss ist der 16. August 2017.

▶ Hier geht's zum PJ Harvey Gewinnspiel

▶ Mehr Videos von PJ Harvey ansehen

PJ Harvey Album "The Hope Six Demolition Project"

▶ bei Amazon

▶ bei iTunes

▶ bei Saturn