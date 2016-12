Placebo "Every You Every Me" (Eyes Version)

Ende der Neunziger veröffentlichten ein paar Briten einen Song, der ein Mega-Hit werden sollte: Placebos "Every You Every Me" ist inzwischen ein liebgewonnener Klassiker, während die Mitglieder der Band Superstars geworden sind. Im Player über diesem Artikel seht ihr nun ein Musik-Video des rockigen Ohrwurms, das 1998 produziert, aber bisher noch nicht veröffentlicht wurde. Es zeigt die damalige Placebo-Besetzung bestehend aus Brian, Stefan, Steve und Robert im Gemini Club - einem Kasino, in dem allerlei seltsame Dinge passieren. Aber seht selbst.

Placebo "Every You Every Me"

Wie alle Fans von Brian Molko und Co. längst wissen, wurden vor etwas weniger als 20 Jahren zwei offizielle Musik-Videos zu "Every You Every Me" veröffentlicht: Beide zeigen mitreißende Live-Aufnahmen, die während eines Placebo-Konzerts in der Brixton Academy in London gedreht wurden. Der zweite, etwas später veröffentlichte Clip enthielt zudem Szenen aus dem Film-Highlight Eiskalte Engel, dessen Soundtrack den Placebo-Evergreen enthielt. Nun ist der Song selbstverständlich Teil der großen Retrospektive "A Place For Us To Dream", die Placebo anlässlich ihres 20-jährigen Jubiläums veröffentlichen.

Placebo Album "A Place For Us To Dream"

