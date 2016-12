Placebo - Jesus' Son

Zwei Jahrzehnte Placebo - das will gefeiert werden! Die erfolgreichen Briten veröffentlichen deshalb am heutigen 7. Oktober 2016 nicht nur eine großartige Retrospektive namens "A Place For Us To Dream", sondern zusätzlich eine neue EP mit Titel "Life's What You Make It". Wem das noch nicht reicht, der kann sich zahlreiche Termine rot im Kalender anstreichen: Brian Molko und Co. kommen Ende Oktober und im November 2016 für sieben Konzerte nach Deutschland. Alle Termine und Tickets gibt es hier.



Placebo - Every You Every Me

Das Best-Of-Album "A Place For Us To Dream" ist ab sofort digital und als Doppel-CD erhältlich. Es enthält selbstverständlich alle Klassiker der frühen Jahre wie "Bruise Pristine", "Come Home" und "Teenage Angst" sowie die großen Hits des Peeks ihrer Karriere wie "Nancy Boy", "Every You Every Me", "Pure Morning", "The Bitter End" sowie "Meds", "For What It's Worth" und "Too Many Friends". Das Album beinhaltet außerdem die aktuelle Single "Jesus' Son", die ebenfalls auf der neuen 2016er EP des jetzigen Duos enthalten ist.

Placebo - Too Many Friends

Die neue EP "Life's What You Make It" besteht also aus "Jesus' Son" und fünf weiteren, bisher unveröffentlichten Aufnahmen. Hierzu zählen eine Cover-Version des Talk Talk-Klassikers "Life’s What You Make It", die Songs "Autoluminescent" und "Song #6" sowie zwei Live-Versionen von "Twenty Years". Alle Titel wurden von Adam Noble (dEUS/Red Hot Chilli Peppers) produziert, der sich ebenfalls für "Loud Like Love", das hoch gelobte 7. Studio-Album der Band, verantwortlich zeichnet.

Placebo - You Don't Care About Us

Alles begann 1996 als die Band ihr von den Kritikern gefeiertes Debüt-Album mit dem Titel "Placebo" veröffentlichte: Brian Molko und Co. fungierten als Anti-These zu Britpop und haben dadurch einer ganzen Generation von Bands den Weg geebnet. Bis heute haben Placebo weltweit mehr als zwölf Millionen Tonträger verkauft, zahllose internationale Awards erhalten und sind immer noch die weltweit größte und wichtigste Alternative Rock Band der vergangenen 20 Jahre. Wir sagen: Happy anniversary und auf die nächsten 20!

Placebo - Slave To The Wage

