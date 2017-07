Dieser Freshman aus Atlanta ist bereits Kumpane von A$AP Rocky und Lana Del Rey. Ganz gute Vorraussetzungen für eine erfolgreiche Karriere im Hip-Hop-Business. Aber nicht die einzigen, über die Playboi Carti verfügt: Der US-Rapper und Songwriter veröffentlichte am 14. April 2017 sein selbstbetiteltes Mixtape "Playboi Carti" - und wurde daraufhin von Rap-Größe Jay-Z auf dessen Twitter-Account als inspirierender Rapper vorgestellt.

Magnolia (Offizielles Video)

Sein Track "Magnolia" liefert die Themen, die ein Hip-Hop-Song verlangt: Schusswechsel und Machtspielchen in der Großstadt. Visuell nimmt euch das Video zum Song mit auf eine ziemlich schnell geschnittene Reise durch die Straßen. Mit Waffen, kleinen Deals am Straßenrand und Party-Exzessen liefert der offizielle Clip ein Bild des stereotypischen Lifestyles eines Rappers. "Magnolia" stammt aus dem Mixtape "Playboi Carti", das mit einer vielversprechenden Tracklist und wildgewordenem Cover daherkommt:

"Playboi Carti" Tracklist

1. Location

2. Magnolia

3. Lookin feat. Lil Uzi Vert

4. wokeuplikethis* feat. Lil Uzi Vert (prod. by Pierre Bourne)

5. Let It Go

6. Half & Half

7. New Choppa feat. A$AP Rocky

8. Other Shit

9. NO. 9

10. dothatshit!

11. Lame Niggaz

12. Yah Mean

13. Flex feat. Leven Kali

14. Kelly K

15. Had 2

Die insgesamt 15 Songs wurden weitesgehend von Perrie Bourne und Harry Fraud poduziert. Der Sound? Ziemlich basslastig, mit Hip-Hop-Beats der alten Schule und einer instrumentalen Fokussierung. Dafür hat der 1996 in Atlanta geborene Jordan Terrell Carter eine Riege bester Rap-Kollegen um sich geschart. Er ist Teil des A$AP Mob - eines Hip-Hop-Kollektivs aus dem New-Yorker Stadteil Harlem. Dort kommen all die bösen Jungs mit dem guten Vibe und erfolgreichen Beats zusammen. A$AP Ferg und A$AP Rocky sind wohl die bekanntesten unter ihnen. Letzterer featured ihn deswegen auch auf dem Track "New Choppa".

Playboi Carti Album "Playboi Carti"

▶ bei iTunes

▶ bei AmazonMP3

▶ bei Google Play

▶ bei Spotify

▶ bei Apple Music