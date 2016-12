Prince Damien veröffentlicht heute seine zweite Single "Mich hält keiner auf" und liefert das Video zum Song gleich mit. Der diesjährige DSDS-Gewinner ist in aller Munde: Sowohl seine erste Single "Glücksmoment" wie auch sein Debütalbum "Glücksmomente" katapultierten Prince Damien in die Offiziellen Deutschen Charts. Das Album konnte auf Nummer 3 einsteigen und die Single erreichte auf Anhieb die Chartspitze. Doch das reicht dem 25-Jährigen noch lange nicht.

In dem Video "Mich hält keiner auf" tanzt Prince Damien mit einer Gruppe an Tänzern in einer abgenutzten, verlassenen Lagerhalle. Zwischendurch performt er eng umschlungen mit einer ausgesprochen hübschen Frau. Auf den ersten Blick ist der Titel "Mich hält keiner auf" eine ehrgeizige Ansage des Münchners. Wenn man etwas genauer hinhört, verbergen sich dahinter eine romantische Pointe und der Mut zu kämpfen. Denn wenn jemand weiß, dass es sich zu kämpfen lohnt, dann ist es Prince Damien, der seinen Traum nie aufgegeben hat und ihn nun leben kann.