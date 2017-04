Das Pur Album "Achtung" wurde für mehr als 200.000 verkaufte Exemplare mit dem Platin-Award ausgezeichnet. Es ist die 17. Platinauszeichnung im Laufe der Bandkarriere. In Karlsruhe, nicht weit vom Stammsitz von Pur in Bietigheim-Bissingen entfernt, wurde der Band am Donnerstag, den 20.04.2017 im Rahmen einer Feier die offizielle Auszeichnung übergeben.

"Achtung": Ein besonderes Album für Pur

"Dass wir gerade auch für dieses Album die hohe Auszeichnung bekommen und dass unsere Fans mit ihrem Zuspruch bewiesen haben, wie richtig wir mit unseren Songs liegen ist für die Band ein ganz besonderes Fest und eine Ehre", sagt Hartmut Engler. Denn "Achtung" ist ein außergewöhnliches Album: rockiger, ein von Beats & Rhythm dominierter Sound, gefühlvolle Balladen und allem voran der von Hartmut und Xavier Naidoo gemeinsam geschriebene Song "Wer hält die Welt". Aber vor allem die zeitkritischen, sozial engagierten Lyrics machen "Achtung" zu einem auch für die Band ganz besonderem Kunstwerk. Herzlichen Glückwunsch!