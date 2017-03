Gute Nachrichten für Radio Doria Fans: Auch in diesem Jahr wird die Band um Jan Josef Liefers auf eine kleine Tour gehen. Im Juli 2017 könnt ihr Radio Doria in Dresden, Merkers und Gera unter freiem Himmel live erleben. Höchste Zeit also für eine laue Sommernacht, kühle Getränke und ein Tänzchen zu Songs wie "Sehnsucht No.7" oder "Helden".

Die genauen Termine für die Radio Doria Konzerte seht ihr hier im Überblick:

14.07.2017 Dresden, Konzertplatz Weißer Hirsch

15.07.2017 Merkers, Erlebnis Bergwerk Merkers

21.07.2017 Gera, Veolia-Bühne Hofwiesenpark