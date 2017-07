Knapp drei Jahre nach der Veröffentlichung von "Freie Stimme der Schlaflosigkeit" melden sich Radio Doria zurück: Mit "2 Seiten" kündigen Jan Josef Liefers und seine Band für den 1. September 2017 ein neues Album an. Drei Wochen zuvor dürfen wir uns mit "Jeder meiner Fehler" bereits am 11. August 2017 über eine neue Single freuen.

Neues Album "2Seiten" im Herbst und Frühjahr auch live

Erste Songs präsentierten Radio Doria in ganz intimem Rahmen bereits in vier deutschen Städten. Der ganz neue Track "Eigentlich" zählte auch dazu. "Komm mit auf Reisen - damit wir bleiben - wer wir eigentlich sind. Bring das Feuer zum brennen, wenn noch Glut in dir glimmt", singt Jan Josef Liefers darin gefühlvoll und erzählerisch. Im Herbst 2017 und Frühjahr 2018 kommt ihr ebenfalls in den Live-Genuss von Radio Doria. Dann ist die Band im Rahmen von ausgedehnten Touren unterwegs.

Alle Konzert-Termine im Überblick