Das zweite Album von Radio Doria steht in den Startlöchern: "2 Seiten" erscheint am 1. September 2017 und erwartet euch in zwei Editionen. Freut euch auf die Standard Version, die elf neue Lieder und einen Remix der aktuellen Single "Jeder meiner Fehler" enthält. Die Deluxe Version addiert zu diesem Programm über 60 Minuten Bonus-Material. Hier erzählt die Band von der Entstehungsphase und gibt exklusive Einblicke in die Songs. Beide Versionen sind bereits vorbestellbar. Wenn ihr das "2 Seiten"-Album als Download bestellt, gibt's "Jeder meiner Fehler" in der Album-Version und im MZRT-Remix zum direkten Download.

Diese Songs erwarten euch auf "2 Seiten"

Eigentlich Das weiße Haus Jeder meiner Fehler 2 Seiten So schön Nie egal Wir sind Geister Nochmal zum ersten Mal Wie es nie war Abendlied Jeder meiner Fehler (MZRT Remix)

Radio Doria Album "2 Seiten"

