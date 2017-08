Die Spannung steigt: Am 1. September 2017 erscheint mit "2 Seiten" das zweite Album von Radio Doria. Nachdem die erste Single-Auskopplung "Jeder meiner Fehler" bereits in voller Länge hörbar ist, erhaltet ihr mit dem offiziellen Albumplayer Gelegenheit, in alle elf weiteren Lieder reinzuhören. Klickt euch dazu auf radio-doria.de und freut euch auf ein Dutzend wunderbare Singer/Songwriter-Popperlen, die sich auf der einen Seite mit der Lebensfreude und auf der anderen mit den Launen des Lebens auseinandersetzen. Musikalisch sind Jan Josef Liefers und seine Band dabei noch vielschichtiger unterwegs als noch auf dem erfolgsverwöhnten Vorgänger "Die freie Stimme der Schlaflosigkeit".

