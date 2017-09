Früh Aufstehen war angesagt: Kurz vor der Veröffentlichung ihres aktuellen Albums "2 Seiten" traten Jan Josef Liefers und seine Band Radio Doria im ZDF Morgenmagazin auf. Bevor sie eine wunderbare Live-Version der Single "Jeder meiner Fehler" darboten, stellte sich der Tatort-Kommissar den Fragen von mo:ma-Moderatorin Dunja Hayali.

Jan Josef Liefers im Interview

Jan Josef Liefers berichtet, dass er bereits seit 15 Jahren mit seiner Band musiziert und sie sich für ihr Debüt "Die freie Stimme der Schlaflosigkeit" über zehn Jahre Zeit genommen haben. Die neue Platte lohne sich, und ihr Name sei von der dritten Seite einer Medallie inspiriert: Dem Rand zwischen den beiden Seiten. Was der Iran mit "2 Seiten" zu tun hat und wie schön der Auftritt war, seht ihr in der ZDF-Mediathek.

Radio Doria Album "2 Seiten"

