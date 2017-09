Radio Doria haben ein kleines Video veröffentlicht, in dem sich Jan Josef Liefers und seine Band-Kollegen über ihr aktuelles Album "2 Seiten" äußern. Darin seht ihr das Sextett im Studio und könnt in die Songs "Jeder meiner Fehler" und "Das weiße Haus" reinhören. Wer mehr hören möchte, kann sich hier das Lyric-Video der aktuellen Single anschauen. Im Interview erfahrt ihr darüber hinaus, was Bewegung und Glückskekse mit dem Zweitling der Band zu tun haben. Oben im Player könnt ihr es ansehen.

"2 Seiten": Mehr Infos im Interview und mehr Musik bald auf den Bühnen des Landes

Jan Josef Liefers betont, dass diese Platte vordergründig Spaß machen solle und sich auf die Gefühle konzentriere, die in den Lücken stecken und gerne mal verloren gehen. Wer aber Lust und Laune hätte, dürfe gern auch genauer hinhören. Beim ein oder anderem Stück würden sich auch wichtige Hinweise zwischen den Zeilen verstecken. Schlussendlich fasst die Band auch zusammen, dass sie sich darauf freue, wieder Konzerte zu spielen. Und da scheint was Großes auf uns zu zukommen. Bei Facebook schreiben Radio Doria: "Ticket - Alarm! VVK-Start zur Tour ist der 20. September 2017 um 11.00 Uhr!"

Radio Doria Album "2 Seiten"

