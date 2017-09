Ihr wolltet schon immer mal hinter die Kulissen vom Musikvideodreh schauen oder am Liebsten selbst mitspielen? Hier kommt eure Chance: Radio Doria suchen für den Dreh zum Video "Jeder meiner Fehler" vom neuen Album "2 Seiten" noch einige Komparsen. Einzige Voraussetzung: Ihr müsst am Samstag, den 23.09. in Berlin sein und tagsüber Zeit haben. Alle Infos findet ihr hier in der Ausschreibung:

Wann: Samstag, 23.09.17 8:30 Uhr – ca. 18 Uhr

Wo: "Birgit&Bier", Schleusenufer 3, 10997 Berlin

Anmeldung: wiebke.fromholz@radiodoriafilm.com

Bei Fragen: Tel. 030-233 211 132

"Da wir im Musikvideo eine Hochzeitsfeier erzählen wollen und ihr die Gäste seid, ist folgender Dresscode bitte zu beachten. Ihr dürft auch zwischen klassisch, modern und lässig mischen. Toll wäre für den Fall der Fälle ein zweites Oberteil oder ein zweites Outfit.

Damen

Klassisch: Kleid/Kostüm + Bluse und Pumps – KEINE ABENDROBE

Modern: Hosenanzug und T-Shirt, Pumps, Ballerina oder Turnschuhe

Lässig: Overall, Hose und schönes Oberteil, Pumps, Ballerina oder Turnschuhe

MakeUp: Nicht overdone, eher dezent

Herren

Klassisch: Anzug, Hemd, Krawatte, Schnürschuhe

Modern: Anzug, Hemd ohne Krawatte oder Anzug T-Shirt, Turnschuhe

Lässig: Jeans oder Chino, Hemd, Sakko

Bitte meldet euch unbedingt im Vorfeld unter der o.g. Email-Adresse an. Nur dann ist eure Mitwirkung möglich.

Vielen Dank und wir freuen uns schon sehr auf euch!!!!!!