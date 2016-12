Das Jahresende bringt gespannte Vorfreude auf das neue Jahr mit sich und schon jetzt ist klar, dass 2017 einige musikalische Gründe zur Freude bereithalten wird: Im Februar veröffentlicht die Deutsche Grammophon ein Album, das die innige Beziehung des polnischen Pianisten Rafał Blechacz zur Musik von Johann Sebastian Bach beleuchtet.



Im Zentrum steht das Italienische Konzert BWV 971, darüber hinaus enthält das Album die Partiten Nr. 1 in B-dur BWV 825 und Nr. 3 in a-moll BWV 827 sowie die vier Duette BWV 802–805 aus dem dritten Teil der Clavier-Übung, die Fantasie und Fuge in a-moll BWV 944 und eine Bearbeitung des Chorals "Jesus bleibet meine Freude", den man bereits vor der Veröffentlichung herunterladen kann.

Rafal Blechacz spielt seit seiner Kindheit Orgel, was seine Beziehung und sein Verständnis für Bachs Musik geprägt hat. Er nähert sich dem Werk mit dem Bewusstsein der Aufführungsgeschichte, doch in erster Linie geht es ihm um den Klang und das Gefühl. Er präsentiert auf dem Album überzeugende und wunderbar natürliche Interpretationen der Kompositionen.