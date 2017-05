Nach erfolgreichen Kinoausstrahlungen in 46 Ländern gibt es jetzt den Konzertfilm "RAMMSTEIN: PARIS" als Director’s Cut auf DVD, Blu-Ray, CD, Vinyl und digital.



Die "Made in Germany 1995-2011"-Tour, auf die RAMMSTEIN im November 2011 gingen, war ein monumentales Unternehmen. 78 Konzerte in Europa, 21 in Nordamerika. Im Gepäck eine Bühnenkonstruktion aus Stahl, 24 Meter breit, 15 Meter hoch, 100 Lautsprecherboxen, eine Soundanlage mit 380.000 Watt Leistung. Insgesamt 25 Trucks und 125 Crewmitglieder.



Wer über eine solche Tournee einen Film dreht - der darf kein bisschen weniger groß denken. Das ist auch der Hauptgrund, warum "RAMMSTEIN: PARIS" erst gute fünf Jahre nach den Paris-Konzerten, bei denen er im März 2012 gedreht wurde, in die Kinos und Blu-Ray-Player kommt. Regisseur Jonas Åkerlund trieb den größtmöglichen Aufwand, um diese Show angemessen porträtieren zu können.



Der Film, der daraus entstanden ist, ist (mit 22 Songs aus dem gesamten Repertoire) nicht nur das bislang spektakulärste Bilddokument über die derzeit erfolgreichste deutsche Rock-Band - er ist ein Meisterwerk des Musikkinos!



Åkerlund ist berüchtigt für seine radikalen, stilbildenden Videos. Durch seine Musikinszenierungen flackern irrwitzige Details, umgestülpte Perspektiven, Kontrast-Schocks, Sinnesverwirrungen - in "RAMMSTEIN: PARIS" zelebriert er das von Minute eins an. 22 Songs (128 Minuten) spielen RAMMSTEIN im Film, die Skala reicht von "Wollt ihr das Bett in Flammen sehen?", dem ersten Song der allerersten Platte, bis zu "Frühling in Paris" vom letzten Studioalbum "Liebe ist für alle da".



"RAMMSTEIN: PARIS" gibt es in den folgenden Formaten:



LTD. "METAL” FAN EDITION: 2 x CD + Blu-Ray

* Limitierte Edition mit gelasertem Metall-Coverartwork, 8 Panel Digi-Pak



SPECIAL EDITION DVD: 2 x CD + DVD

* 8 Panel Digi-Pak



SPECIAL EDITION Blu-Ray: 2 x CD + Blu-Ray

* 8 Panel Digi-Pak



DELUXE BOX Set: 4 x Vinyl + 2 x CD + Blu-Ray

* Schwarzer Stülpkarton, 4 blaue 180g Vinyl Tonträger



STANDARD EDITION: DVD

* 6 Panel Digi-Pak



STANDARD EDITION: Blu-Ray

* 6 Panel Digi-Pak



AUDIO-CD: 2 x CD

* 8 Panel Digi-Pak



DIGITAL: Download + Audio Streaming

