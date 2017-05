"Es klingt vielleicht dumm, aber ich will so groß werden, wie nur möglich. Ich bin erst 19 Jahre alt, also los gehts": Zwei außerordentlich selbstbewusste Sätze aus dem Mund der britischen Newcomerin Raye. Und man möchte ihr glauben. Denn wer in ihrem Alter bereits auf dem dritten Platz der BBC Sound of 2017-Liste landet, der tut dies nicht grundlos. Gemeinsam mit Brit-DJ Jax Jones schuf sie den Track "You Don't Know Me", mit Jonas Blue kollaborierte sie für den Track "By Your Side". Nun hat Raye mit "Thin Line" einen frischen eigenen Song in den Startlöchern.

Jax Jones "You Don't Know Me feat. Raye" (Video)

Raye singt und rappt

Stormzy, Charli XCX, Jonas Blue, Jax Jones, Rita Ora: Die Liste der Kollaborationen, auf die Raye zurückblickt, ist jetzt schon prall gefüllt - und das mit Künstlern, die allesamt gerade sehr erfolgreich sind. Egal ob Rapper oder DJ: Rachel Keene, wie Raye mit Geburtsnamen heißt, bewegt sich gerne in mehreren Genres gleichzeitig. Das spiegelt sich auch in ihrer Musik wieder - hier reimt und singt Rachel gleichermaßen. Allgemein schlägt sie laut eigener Aussage gerne über die Strenge und schreckt nicht davor zurück, Unangenehmes zu thematisieren.

Raye will es allen zeigen

"Behaglich und wohl fühlen kann ich mich auf meinem Sofa mit einer Packung Schokokekse", sagt sie. Nein, Raye macht es sich nicht gemütlich. Sie will es allen zeigen - vor allem denen, die Künstlerinnen gerne vorschreiben würden, wie diese auszusehen und zu klingen haben. Rachel Keene macht einfach und wir freuen uns schon auf alles, was da kommt.

Raye Single "Thin Line"

