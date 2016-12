Die besten Konzert-Momente, interessantes Backstage-Material und natürlich mittreißende Musik: Rea Garveys "The Get Loud Tour" gibt es ab dem 25. November 2016 auch für zu Hause zum immer wieder genießen als CD und DVD sowie zum Download. Über 200.000 Besucher begeisterte Rea Garvey von Juni bis September 2016 auf seinen zahlreichen Konzerten in ganz Deutschland. Das Programm der Tour setzte sich sowohl aus dem aktuellen Album "Prisma", als auch aus liebgewonnenen Klassikern der Vorgänger "Pride" und "Can't Stand The Silence" zusammen. Gemeinsam mit der gelungenen visuellen Umsetzung, lieferte es den perfekten Mix für einen gelungenen Konzertabend. Weitere Infos folgen in Kürze.

Rea Garvey Album "Prisma (The Get Loud Tour Edition)"

