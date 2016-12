Wie wir euch bereits berichten durften, veröffentlicht Rea Garvey sein Erfolgsalbum "Prisma" am 25. November 2016 in einer "The Get Loud Tour Edition". Alle, die es also zwischen Juni und September 2016 nicht auf die ausgedehnte Tour des gebürtigen Iren geschafft haben - und alle, die einfach nicht genug bekommen können, dürfen sich nun also freuen, denn in Kürze gibt's das Konzert-Erlebnis fürs heimische Wohnzimmer zum immer wieder erleben.

Alle Albumtracks auf "Prisma" wurden erneut von Garveys langjährigen Wegbegleiter Andy Chatterley produziert. Dabei klingt "Prisma" deutlich weniger nach schillernden Synth-Sounds wie noch "Can’t Stand The Silence" oder akustischer Instrumentation, wie man sie auf "Pride" heraushörte. Stattdessen bringen klare, satte E-Gitarren und ein großer, luftiger Drum-Sound seine aktuelle Message rüber.

Ab dem 25. November 2016 überall: "Prisma (The Get Loud Tour Edition)"

Auf einem 13 Songs und drei Videos umfassenden Live-Album kommen in der "Prisma (The Get Loud Tour Edition)" ausgewählte Stücke dieser drei Alben zusammen auf die Bühne. Neben dieser zweiten CD beinhaltet das Package das "Prima"-Album sowie einen Bonustrack und fünf zusätzliche Remixe. Hier haben wir die komplette Tracklist für euch:

CD 1:

Fisher Song Armour Fire Echo Me Put Your Tools Down Boys Before You Go I'm All About You (RecallReplayRecord Remix) War Run For The Border Scars Mockingbird Plain Sailing [feat. Marlon Roudette] Way Going On Out On The Western Plain

Bonustracks CD1

Uno, Dos, Tres (Bonus) [feat. The BossHoss] Scars (Musicshake - Chilled Basement Mix) Fire (Musicshake - Country Basement Mix) Echo Me (Musicshake - Industrial-Lite Basement Mix) War (Musicshake - Alternative Basement Mix) Armour (Musicshake - Poptonic Basement Mix)

CD 2:

Armour (Live At Das Fest) Echo Me (Live At Das Fest) War (Live At Das Fest) Run For The Border (Live At Das Fest) I'M All About You (Live At Das Fest) Colour Me In (Live At Das Fest) Can't Say No (Live At Das Fest) Oh My Love (Live At Das Fest) Black Is The Colour (Live At Das Fest) Love Someone (Live At Das Fest) Wild Love (Live At Das Fest) Can't Stand The Silence (Live At Das Fest) It's A Good Life (Live At Das Fest) Video: Armour (Live At Das Fest) Video: Wild Love (Live At Das Fest) Video: I'm All About You (Live At Das Fest)

Rea Garvey Album "Prisma (The Get Loud Tour Edition)"

