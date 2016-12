In wenigen Tagen, am 25. November 2016, veröffentlicht Rea Garvey die "The Get Loud Tour Edition" seines Albums "Prisma". Hierauf erwartet euch - neben zahlreichem Bonusmaterial - eine großartige Aufzeichnung seines wunderbaren Konzerts beim Open Air Das Fest 2016 in der Günther-Klotz-Anlage in Karlsruhe. Wie das aussieht, zeigt euch Rea Garvey ab jetzt in einem Trailer zum Album, den ihr oben im Videoplayer sehen könnt.

16 mitreißende Live-Versionen aufgezeichnet bei Das Fest 2016

Neben den im Trailer angespielten Tracks "Fire", "Wild Love" und "I'm All About You" gibt's auf dem Live-Album 13 weitere mitreißende Songs zu hören und zu sehen. Zu ihnen zählen die neuen Hits des Albums "Prisma" und liebgewonnene Klassiker der Vorgänger "Can’t Stand The Silence" und "Pride". Die komplette Tracklist seht ihr hier und hier könnt ihr bestellen:

Rea Garvey Album "Prisma (The Get Loud Tour Edition)"

