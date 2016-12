Mitreißende Live-Momente und spannendes Bonusmaterial: Rea Garvey hat sein Erfolgsalbum "Prisma" in einer "The Get Loud Tour Edition" veröffentlicht. Der im Oktober 2015 veröffentlichte "Pride"-Nachfolger ist nun um sechs bislang unveröffentlichte Songs ergänzt und kommt mit einem 16 Tracks umfassenden Live-Album zu euch nach Hause. "Prisma - The Get Loud Tour Edition" gibt es als CD / DVD-Package sowie digital zum Runterladen.

"Uno, Dos, Tres": Rea Garvey im Studio mit The BossHoss

Neben Musicshake Basement Mixen der Songs "Scars", "Fire", "Echo Me", "War" und "Armour" erwartet euch auf dieser "Prisma"-Version ein Duett der besonderen Art: Rea Garvey hat sich mit The BossHoss zusammengetan und das Feature "Uno, Dos, Tres" aufgenommen. Die Stimmen der drei Musiker passen einfach großartig zusammen - und es gibt sogar ein Video, das belegt, wie viel Spaß Rea, Alec und Sascha im Studio hatten:

Alle, die es zwischen Juni und September 2016 nicht auf die ausgedehnte Tour des gebürtigen Iren geschafft haben - und alle, die einfach nicht genug bekommen können, dürfen sich nun freuen. Mit der "Prisma - The Get Loud Tour Edition" gibt es jetzt ein Rea-Garvey-Konzert-Erlebnis fürs heimische Wohnzimmer zum immer wieder erleben.

Rea Garvey live bei Das Fest 2016

Die Live-DVD der "Prisma - The Get Loud Edition" beinhaltet eine großartige Aufzeichnung von Rea Garveys wunderbarem Konzerts beim Open Air Das Fest 2016 in der Günther-Klotz-Anlage in Karlsruhe. Neben den oben im Trailer angespielten Tracks "Fire", "Wild Love" und "I'm All About You" gibt's auf dem Live-Album weitere neue Hits des Albums "Prisma" und liebgewonnene Klassiker der Vorgänger "Can’t Stand The Silence" und "Pride" zu hören.

Armour (Live At Das Fest) Echo Me (Live At Das Fest) War (Live At Das Fest) Run For The Border (Live At Das Fest) I'M All About You (Live At Das Fest) Colour Me In (Live At Das Fest) Can't Say No (Live At Das Fest) Oh My Love (Live At Das Fest) Black Is The Colour (Live At Das Fest) Love Someone (Live At Das Fest) Wild Love (Live At Das Fest) Can't Stand The Silence (Live At Das Fest) It's A Good Life (Live At Das Fest) Video: Armour (Live At Das Fest) Video: Wild Love (Live At Das Fest) Video: I'm All About You (Live At Das Fest)

Rea Garvey Album "Prisma (The Get Loud Tour Edition)"

