Hohoho! Willkommen im Dezember 2016. Damit im Weihnachtsmonat auch mit dem passenden Outfit ausgestattet seid, solltet ihr einen Klick in Rea Garveys fan-a-rea.com wagen. Dort wartet dieses schicke Exemplar darauf, von euch geshoppt zu werden. Das Beste daran: Ihr werdet darin nicht nur zum Hingucker, sondern tut gleichzeitig etwas Gutes. Alle Erlöse aus den Weihnachtspullovern gehen an Rea Garveys ClearWater-Projekt.

ClearWater ist ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Ziel, den indigenen Völkern im ecuadorianischen Amazonas-Gebiet Zugang zu sauberem, sicherem Trinkwasser zu ermöglichen. Diese Menschen leiden seit Jahrzehnten an einer gravierenden Ölpest, die sowohl das Grundwasser, als auch das Regenwasser verseucht. Seit 2011 ist Rea Garvey inzwischen Botschafter dieses Projekts.

Noch mehr Rea Garvey auf der "Prisma - The Get Loud Tour Edition"

Noch mehr Rea Garvey gibt es seit Kurzem: Der gebürtige Ire hat sein Erfolgsalbum "Prisma" in einer "The Get Loud Tour Edition" veröffentlicht. Der im Oktober 2015 veröffentlichte "Pride"-Nachfolger ist nun um sechs bislang unveröffentlichte Songs ergänzt und kommt mit einem 16 Tracks umfassenden Live-Album zu euch nach Hause. "Prisma - The Get Loud Tour Edition" gibt es als CD / DVD-Package sowie digital zum Runterladen.

