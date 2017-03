2016 folgten über 200.000 Fans Rea Garvey auf seiner "Get Loud Tour" durch den Sommer. Er lieferte ihnen einen gelungenen und unvergesslichen Konzertabend. Alle, die nicht genug von Rea Garveys Bühnenshow bekommen können und denen die DVD "Prisma (The Get Loud Tour Edition)" nicht mehr als Konzert-Erlebnis für das heimische Wohnzimmer genügt, dürfen sich jetzt freuen: Ab Juni wird Rea Garvey auf seiner "Get Loud Open Air Tour" wieder durch deutsche Städte reisen und seine Songs vom Album "Prisma" als auch seine altbewährten Hits live performen. Beginnen wird der Sänger, Gitarrist, Songwriter und Jurymitglied von "The Voice of Germany" am 23. Juni in München. Seid dabei und erlebt einen unvergesslichen Abend mit dem gebürtigen Iren und seiner Band.

Alle Rea Garvey Termine der "Get Loud Open Air Tour 2017" im Überblick:

23.06.17 München, Tollwood Sommerfestival - Musik Arena

24.06.17 Leipzig, Parkbühne (Clara Zetkin Park)

01.07.17 Stuttgart, Am Mercedes-Benz Museum

22.07.17 Emmendingen, Schlossplatz

04.08.17 Spalt - Enderndorf, Strandbad Enderndorf

13.08.17 Aschaffenburg, Volksfestplatz Aschaffenburg

27.08.17 Essen, Seaside Beach Baldeney

▶ Rea Garvey Tickets hier bestellen